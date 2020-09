Come prendersi cura delle unghie dopo le vacanze (Di venerdì 4 settembre 2020) . Alla fine della bella stagione le unghie possono apparire secche, disidratate. Talvolta possono anche rompersi e sfaldarsi. Che fare per restituire loro lo… smalto di un tempo? Il primo passo è tenerle corte, dopodiché si possono massaggiare con un olio nutriente e rafforzare con degli integratori. Perché le unghie corte? Tagliare le unghie con una certa frequenza è un buon modo per tenere sotto controllo l’eventuale sfaldamento. Del resto, è abbastanza ovvio: se le tieni corte, c’è poco o nulla che possa indebolirsi e sfaldarsi. La regola è: tieni le unghie corte fino a che non ti rendi conto che si sono rafforzate in modo apprezzabile. Così facendo è più facile passare alle tappe successive di una buona ... Leggi su pianetadonne.blog

IlSacroVate : RT @SeFossi_Vento: ...Mi prenderò cura di te, non è come dire ti amo. E’ molto di più. Perché si può amare una persona senza essere in grad… - patrizia_alessi : RT @boker_or: Mi piace Levinas. Insegna che «esistere è essere in debito», riconoscere il valore di chi ci ha preceduto e di chi continua a… - del_pensiero : RT @SeFossi_Vento: ...Mi prenderò cura di te, non è come dire ti amo. E’ molto di più. Perché si può amare una persona senza essere in grad… - elimir73 : RT @SeFossi_Vento: ...Mi prenderò cura di te, non è come dire ti amo. E’ molto di più. Perché si può amare una persona senza essere in grad… - _SimplyBen_ : RT @SeFossi_Vento: ...Mi prenderò cura di te, non è come dire ti amo. E’ molto di più. Perché si può amare una persona senza essere in grad… -

Ultime Notizie dalla rete : Come prendersi Come prendersi cura delle unghie dopo le vacanze NonSoloRiciclo Arresti in una casa di riposo a Pescia: anziani insultati, lasciati al freddo e senza acqua

PESCIA. «Se ti giri ancora una volta e ti vedo girare per i reparti, ti prendo a calci nel culo. Vai a sedere al tuo posto e non rompere i coglioni. Cammina!». Non siamo in caserma, e nemmeno in una s ...

Diretta US Open 2020/ Djokovic Struff streaming video tv: Osaka in vantaggio

Diretta Us Open 2020 Djokovic Struff streaming video tv: nel terzo turno del torneo dello Slam di tennis torna in campo il numero 1 imbattuto quest’anno, nel tabellone Wta avanza la Osaka. Diretta Us ...

PESCIA. «Se ti giri ancora una volta e ti vedo girare per i reparti, ti prendo a calci nel culo. Vai a sedere al tuo posto e non rompere i coglioni. Cammina!». Non siamo in caserma, e nemmeno in una s ...Diretta Us Open 2020 Djokovic Struff streaming video tv: nel terzo turno del torneo dello Slam di tennis torna in campo il numero 1 imbattuto quest’anno, nel tabellone Wta avanza la Osaka. Diretta Us ...