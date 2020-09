Cellulari in carcere, ad Avellino lanciato pallone con 17 telefoni (Di venerdì 4 settembre 2020) Cellulari in carcere: ennesimo tentativo di introdurre telefonini dentro una casa circondariale. Questa volta è successo ad Avellino Cellulari in carcere: ennesimo tentativo di introdurre telefonini dentro le mura di una casa circondariale in modo che i detenuti possano comunicare con l’esterno e, nel caso della criminalità organizzata, continuare a dare ordini agli affiliati. L’ultimo tentativo è avvenuto ieri nel carcere di Avellino. Dall’esterno qualcuno ha lanciato al di là della cinta muraria un pallone con dentro ben diciassette piccoli telefoni Cellulari. Il tentativo, però, non è ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Avellino, 17 cellulari 'lanciati' in carcere dentro a un pallone - irpiniatimes1 : Super Santos in carcere pieno di cellulari - Notiziedi_it : Avellino, 17 cellulari lanciati in carcere con un pallone - 11secon : #CRONACA È accaduto la scorsa notte nel #carcere di Avellino, dove gli agenti della penitenziaria sono incappati in… - paolochiariello : #Juorno #Cellulari lanciati nel carcere di Avellino con un pallone -