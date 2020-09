Bologna, Mihajlovic: «Non ho fatto nulla che mi esponesse al Covid-19» (Di sabato 5 settembre 2020) L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato della sua positività al Covid-19 in collegamento con la squadra a Pinzolo Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha raccontato la sua positività al Covid-19 in collegamento con la sua squadra che si trova a Pinzolo in ritiro. Ecco le sue parole: «Non ho fatto nulla che potesse espormi al Covid. Ho sempre rispettato le regole, sono dispiaciuto per le critiche che sono arrivate a me e alla mia famiglia. Ho permesso ai miei figli di andare in discoteca. Uno è risultato positivo, adesso è negativo. Probabilmente me l’ha trasmesso lui. Sono stato sfortunato» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

