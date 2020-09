Berlusconi: Marina, ‘De Benedetti uomo in disarmo, per lui commiserazione’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos) – “Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti famigliari, non possono suscitare altro che un sentimento di commiserazione”. Così il presidente di Fininvest e Mondadori, Marina Berlusconi, in merito alle parole di Carlo De Benedetti sul padre, Silvio Berlusconi, rilasciate oggi al ‘Festival della Tv” di Dogliani. “Gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese”, ha detto De Benedetti, definendolo anche “un grande imbroglione”. L'articolo Berlusconi: Marina, ‘De Benedetti ... Leggi su calcioweb.eu

pruckler : RT @MarikaSurace: Non per dire, ma finché ha gestito le cose Marina, nella cui villa in Costa Azzurra Berlusconi si era rifugiato all'inizi… - TV7Benevento : Berlusconi: Marina, 'De Benedetti uomo in disarmo, per lui commiserazione'... - Spiralwavemood : RT @DottAngeloC: Spero che Marina Berlusconi prenda a calci nel culo Zangrillo. Ribadisco l’invito a dimettersi dal l’ordine dei medici per… - onlyilaria : RT @MarikaSurace: Non per dire, ma finché ha gestito le cose Marina, nella cui villa in Costa Azzurra Berlusconi si era rifugiato all'inizi… - aleeframantova : RT @MarikaSurace: Non per dire, ma finché ha gestito le cose Marina, nella cui villa in Costa Azzurra Berlusconi si era rifugiato all'inizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Marina Berlusconi: Marina, 'De Benedetti uomo in disarmo, per lui commiserazione' Fortune Italia Crescono ancora i nuovi casi, 1.397. Positiva anche la nuova compagna di Berlusconi

Crescono ancora i nuovi contagiati da Covid-19 così come i ricoveri in terapia intensiva, un trend che comincia a preoccupare. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.397 nuovi casi, con dieci vit ...

Berlusconi: Marina, 'De Benedetti uomo in disarmo, per lui commiserazione'

Milano, 4 set. (Adnkronos) - "Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti famigliari, non possono suscitare altro che un sentimento ...

Crescono ancora i nuovi contagiati da Covid-19 così come i ricoveri in terapia intensiva, un trend che comincia a preoccupare. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.397 nuovi casi, con dieci vit ...Milano, 4 set. (Adnkronos) - "Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti famigliari, non possono suscitare altro che un sentimento ...