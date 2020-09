Barbara D’Urso contro la Rai per aver mostrato i suoi seni in prima serata: “A Mediaset non lo avremmo fatto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel corso di una delle ultime puntate del programma Rai Techetechetè è stata mostrata una clip in cui è presente Barbara D’Urso in una mise un po’ osé. Lo scopo del programma era quello di mandare in onda un filmato inerente uno tra i primi esordi televisivi della donna. La scelta, però, non è stata presa di buon grado dalla padrona di casa di molte trasmissioni Mediaset. In un’intervista rilasciata a La Stampa, infatti, la donna si è scagliata contro il competitor azzardando, addirittura, un paragone con l’azienda per cui lavora. Lo sfogo di Barbara D’Urso contro la Rai Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato quanto accaduto in Rai durante una delle ultime puntate di ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - bianca_caimi : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… - zazoomblog : Barbara D’Urso: topless in tv. La reazione è inaspettata - #Barbara #D’Urso: #topless #reazione… - GuidoPignoli : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… - LobbaLuisa : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia