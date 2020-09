Atalanta, ufficiale l’arrivo di Miranchuk (Di venerdì 4 settembre 2020) Il passaggio di Miranchuk all’Atalanta è cosa fatta. Adesso è arrivata l’ufficialità tramite un comunicato sui propri canali ufficiali del club nerazzurro.«Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Aleksey Miranchuk dal Lokomotiv Mosca. Nato il 17 ottobre (proprio lo stesso giorno della nascita del Club) 1995 a Slavjansk-na Kubani, nella Russia meridionale, è un trequartista mancino che ha qualità tecniche e balistiche sopra la media, duttile tatticamente e bravo sia a concludere che a mandare in gol i compagni».embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/Atalantabc/photos/a.269019403123114/4679587165399627"IL LOOK MOZZAFIATO DELLA MOGLIE DI TOP ... Leggi su itasportpress

