Anthony Hopkins parla con un cane finto: 'Il lockdown mi ha fatto impazzire' (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo sei mesi chiuso in casa Anthony Hopkins ha ammesso di essere ufficialmente impazzito. In un divertente video pubblicato sui social, si vede il Premio Oscar chiacchierare con una statua a forma di ... Leggi su tgcom24.mediaset

LVinegar : RT @Sciandi: Quando siete tristi, andate a guardare le camicie di Anthony Hopkins. - AlexanderLandSp : Covid, Anthony Hopkins dopo sei mesi di isolamento: 'Ammetto di essere impazzito' - GraziaAmelia : RT @Sciandi: Quando siete tristi, andate a guardare le camicie di Anthony Hopkins. - medicojunghiano : RT @Sciandi: Quando siete tristi, andate a guardare le camicie di Anthony Hopkins. - Sciandi : Quando siete tristi, andate a guardare le camicie di Anthony Hopkins. -

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Hopkins

Il premio Oscar per "Il silenzio degli innocenti" ha scelto di trascorrere gli ultimi sei mesi a casa in isolamento, per evitare di correre rischi legati al Coronavirus. Un periodo che Anthony Hopkins ...Dopo sei mesi chiuso in casa Anthony Hopkins ha ammesso di essere ufficialmente impazzito. In un divertente video pubblicato sui social, si vede il Premio Oscar chiacchierare con una statua a forma di ...