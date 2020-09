Alvino: "Il 4-2-3-1 è il miglior modulo per Osimhen, ma in Italia è difficile da sostenere" (Di venerdì 4 settembre 2020) Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è proiettato all'amichevole di oggi con il Teramo nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Mi aspetto il 4-2-3-1 oggi contro il Teramo, tutte le esercitazioni al ' ... Leggi su tuttonapoli

CosimoBon : @GiuSette7 @Up_78erailmio Comunque non è Alvino, ma De Maggio - PPanariello : @napolista Alvino a Radio Marte non parla nemmeno sotto tortura - FuoriRosaTV : @GiuSette7 No ma non sapevo fosse Alvino il direttore ?? - napolista : Alvino annuncia: “#Maksimovic-#Napoli, rapporto ricucito” A radio Marte: “Possiamo depennare il nome di Maksimovic… - LuigiLiccardo6 : RT @MondoNapoli: Alvino: 'Il Napoli ha fatto marcia indietro su un azzurro, l'hanno tolto dal mercato' - -