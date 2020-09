Agrigento, migrante fugge da centro accoglienza: investito e ucciso (Di venerdì 4 settembre 2020) Sofia Dinolfo A perdere la vita un migrante che scappando dal centro di accoglienza si era catapultato in strada. Una macchina di passaggio lo ha travolto. Feriti dei poliziotti Notte segnata dal sangue quella vissuta a Siculiana (Agrigento), a causa di un’accesa protesta dei migranti finita con la morte di uno di loro e il ferimento di alcuni poliziotti. Momenti di tensione e di grande paura per una situazione sfuggita ormai dal controllo a causa del comportamento violento degli ospiti del centro di accoglienza Villa Sikania che non vogliono rispettare le regole dando luogo ad atteggiamenti pericolosi. Andiamo con ordine per capire cos’è successo. La giornata di ieri è stata abbastanza accesa già nel primo pomeriggio quando i migranti si sono ... Leggi su ilgiornale

