Us Open 2020, Matteo Berrettini non sbaglia e vola al terzo turno: Humbert ko (Di giovedì 3 settembre 2020) Matteo Berrettini supera Ugo Humbert nel secondo turno degli Us Open 2020 con il punteggio di 6-4 6-4 7-6 (8-6), in due ore e nove minuti. Sabato al terzo turno affronterà il norvegese Casper Ruud. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT IL TABELLONE MASCHILE DEGLI US Open 2020 Gran prestazione del tennista azzurro a New York. Berrettini ha giocato un incontro davvero solido, non ha concesso praticamente niente al suo avversario e a tratti ha letteralmente dominato. Nel momento più delicato di tutta la sfida, ovvero durante il tie-break, Matteo ha gestito con particolare attenzione tutti i punti. È stato anche particolarmente solido al servizio (tante prime vincenti e ... Leggi su sportface

