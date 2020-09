Uomini e Donne, Sirius esce con Valentina? La risposta della dama (Di giovedì 3 settembre 2020) La nuova edizione di Uomini e Donne deve ancora iniziare e già si accendono le polemiche. Al centro dei riflettori ci sono Sirius, il giovane ufficiale della Marina che corteggia Gemma, e Valentina Autiero, dama che nella scorsa stagione ha provato più volte ad instaurare una conoscenza con il giovane con scarsi risultati. Ora però, secondo quanto trapelata da alcune indiscrezioni, la conoscenza potrebbe materializzarsi, perché si parla di un’esterna tra Sirius e Valentina Autiero. Notizia però smentita dalla dama, che sembra essersi anche risentita da questa voce. Una cosa al momento appare chiara: la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Sirius è in declino, come ... Leggi su italiasera

