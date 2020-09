Under 21, Italia-Slovenia oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole (Di giovedì 3 settembre 2020) Tutto pronto per il primo test post lockdown dell’Italia Under 21 di Paolo Nicolato. Allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro alle 17:30 di giovedì 3 settembre gli azzurrini scenderanno in campo contro la Slovenia con l’obiettivo di ben figurare in vista dell’impegno ben più probante contro la Svezia per la sfida valida per le qualificazioni europee in programma l’8 settembre. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà invece compagnia con una diretta testuale, le pagelle, le news, gli approfondimenti e le parole dei protagonisti. Leggi su sportface

