Tutto confermato: Corazza e Rubin all’Alessandria, è ufficiale (Di giovedì 3 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora è ufficiale: l’Alessandria ha ufficializzato gli arrivi di Simone Corazza e Matteo Rubin. Il primo è attaccante classe ’91, il secondo un esterno sinistro classe ’87. Entrambi sono stati prelevati dalla Reggina. Il bomber Corazza ha firmato un triennale, contratto di un anno invece per Rubin. L'articolo Tutto confermato: Corazza e Rubin all’Alessandria, è ufficiale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

NicolaMorra63 : E bravi questi imPRENDITORI. Se tutto confermato, spero che le associazioni di categoria intervengano duramente a t… - romeomartiina : RT @adoorepayne: #OneDirection #LiamPayneOnGMA ha confermato il matrimonio e ha detto che tutti i ragazzi gli hanno fatto gli auguri sono… - sonounaccollo : RT @adoorepayne: #OneDirection #LiamPayneOnGMA ha confermato il matrimonio e ha detto che tutti i ragazzi gli hanno fatto gli auguri sono… - cgxx178 : RT @adoorepayne: #OneDirection #LiamPayneOnGMA ha confermato il matrimonio e ha detto che tutti i ragazzi gli hanno fatto gli auguri sono… - _Lou91 : RT @adoorepayne: #OneDirection #LiamPayneOnGMA ha confermato il matrimonio e ha detto che tutti i ragazzi gli hanno fatto gli auguri sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato

Sassuolonews.net

Non solo. Se le vendite internazionali di hi tech (domestico) hanno accusato nei primi sei mesi un calo del 5,8 per cento (comunque contenuto rispetto ad altri settori dell’economia), l’Italia invece ...Coronavirus Napoli, ingegnere in quarantena aspetta esito tampone da 6 giorni: "Rischio il posto" L'ingegnere edile Massimo Scotellaro a Fanpage.it: "Abbiamo fatto il tampone all'Asl del Frullone dopo ...