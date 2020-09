Turchia: Cassazione, liberare avvocato in sciopero fame (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 3 SET - La Corte di Cassazione turca ha ordinato l'immediata scarcerazione per motivi di salute dell'avvocato Aytac Unsal, che da 213 giorni è in sciopero della fame per protestare ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ISTANBUL, 3 SET - La Corte di Cassazione turca ha ordinato l'immediata scarcerazione per motivi di salute dell'avvocato Aytac Unsal, che da 213 giorni è in sciopero della fame per protestare ...

L'avvocato turco Aytac Unsal, condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione, sarà presto scarcerato per ordine della Corte di Cassazione turca. Lo riferisce Ceren Huisal, responsabile Esteri degli avvoc ...

