Tommasetti (Lega) a Nocera Inferiore per parlare di impresa e sviluppo (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Grande entusiasmo a Nocera Inferiore per stasera, giovedì 3 settembre alle 20:00, in occasione dell’inaugurazione del Comitato Elettorale del Prof. Aurelio Tommasetti, candidato come Capolista per la Lega alle Elezioni Regionali della Campania, nella Circoscrizione di Salerno. “Questa sede rappresenta il punto di partenza di un percorso produttivo che, insieme alla Lega, intraprenderò a sostegno di questa terra, ignorato dalla politica dei proclami che negli ultimi anni ha condannato la Campania a essere tra le regioni più arretrate d’Italia.I cittadini hanno bisogno di concretezza, di competenze e di buonsenso, non certo di continuare a essere illusi da promesse mai ... Leggi su anteprima24

Tommasetti (Lega): "Solo chiacchiere di De Luca sui rifiuti a Battipaglia"

«Sui rifiuti il governo regionale della Campania ha fallito e i cittadini se ne ricorderanno». E' il commento di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega in Campania alle prossime regionali nella cir ...

Viaggio nelle Regionali/5 - De Luca ha già vinto le elezioni. Grazie al Covid19

Le elezioni regionali in Campania potrebbero anche essere derubricate a una ‘non notizia’. Nessuno, infatti, immagina che il governatore uscente, Vincenzo De Luca, possa perdere la sfida per riconquis ...

