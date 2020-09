‘Temptation Island 7’, Valeria Liberati svela un inedito retroscena del rapporto con Alessandro Basciano dopo la fine del programma (Di giovedì 3 settembre 2020) Valeria Liberati è reduce dalla settima edizione di Temptation Island, in cui ha preso parte insieme al fidanzato Ciavy Maliokapis. Le cose però inizialmente non sono finite nel migliore dei modi, era stato infatti Ciavy a richiedere il confronto immediato con la fidanzata dopo averla vista molto vicina al single Alessandro Basciano e da quel momento in poi i due hanno deciso di continuare la loro vita separatamente, salvo poi annunciare il ritorno di fiamma qualche tempo dopo. Intervistata da Super Guida Tv la Liberati ha dapprima raccontato cosa l’ha spinta a partecipare al docu-reality e cosa invece l’ha convinta a dare un’altra possibilità alla sua storia con Ciavy: Ho deciso di partecipare a “Temptation ... Leggi su isaechia

