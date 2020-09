Shenmue protagonista di un importante annuncio in arrivo questo fine settimana? (Di giovedì 3 settembre 2020) Shenmue 3 di Ys Net è stato lanciato lo scorso anno e, sebbene un sequel non sia necessariamente in arrivo presto, qualcos'altro sembra essere all'orizzonte. L'insider AestheticGamer (meglio conosciuto come DuskGolem su ResetEra) ha dichiarato che un annuncio relativo a Shenmue è stato confermato al "100%" per questo fine settimana. L'insider ha anche notato che questo annuncio si rivolgerà alle "persone che hanno a cuore la storia di Shenmue".A quanto pare non si parlerà di Shenmue 4 (come chiarito in un tweet successivo). Quindi l'annuncio potrebbe riguardare un romanzo o una serie di romanzi? Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ieri si è chiusa la Gamescom, la principale fiera europea del digital entertainment che tradizionalmente si svolge in estate in Germania, a Colonia. Come molti grandi appuntamenti del 2020, quest'anno ...

