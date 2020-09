Sequestrate oltre 1700 mascherine contraffatte: avevano i loghi dell'alta moda (Di giovedì 3 settembre 2020) mascherine protettive anti Covid per adulti e bambini recanti marchi contraffatti di griffe di alta moda , di social network, e immagini di personaggi dei fumetti riprodotte senza autorizzazione, sono ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Sequestrate oltre 1700 mascherine contraffatte: avevano i loghi dell'alta moda - tusciatimes : Arrestato ad Arlena di Castro un produttore e spacciatore, sequestrate in una piantagione 10 piante di marijuana al… - Carmela_oltre : RT @Zbarskij: Oggi è la Giornata internazionale dei desaparecidos, istituita nel 2010 dalle Nazioni Unite per ricordare le migliaia di pers… - torinoggi : Sequestrate oltre 900 mila mascherine non conformi in una società di Orbassano - Dov_EL : @PD_Lazio Quelle stesse che venivano sequestrate dalla GDF perché davano un falso senso di protezione ed oggi volet… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrate oltre Sequestrate oltre 1700 mascherine contraffatte: avevano i loghi dell'alta moda La Nazione GdF Reggio Calabria: sequestrato patrimonio ai Sapone, eredi business criminale Campolo

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale – Direzione Distrettuale Antimafia, diret ...

Fiorano: alla guida con un tasso alcolemico di oltre 1,90 g/l

Lo scorso fine settimana, nel corso dei normali controlli del territorio, i carabinieri della stazione di Maranello hanno sorpreso, a Fiorano, un automobilista 47 enne proveniente dall’Appennino moden ...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale – Direzione Distrettuale Antimafia, diret ...Lo scorso fine settimana, nel corso dei normali controlli del territorio, i carabinieri della stazione di Maranello hanno sorpreso, a Fiorano, un automobilista 47 enne proveniente dall’Appennino moden ...