Quercetina: la molecola naturale inibisce il Covid-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) Uno studio internazionale cui partecipa l’Istituto di nanotecnologia del Cnr ha scoperto che la Quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del Covid-19 L’attenzione di tutto il mondo è in questo momento proiettata verso la ricerca di un rimedio farmacologico per combattere il coronavirus SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19. Lo sviluppo di un vaccino è… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

