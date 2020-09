Prove libere F1 GP Italia Monza 2020: orari e come vederle in diretta tv e streaming (Di giovedì 3 settembre 2020) All’Autodromo Nazionale di Monza è tutto pronto per il programma di lavoro in pista che comincerà nella giornata di venerdì 4 settembre. Alle ore 11:00 team e piloti scenderanno sul tracciato brianzolo in occasione della prima sessione di Prove libere del Gran Premio d’Italia. Alle ore 15:00, invece, cominceranno le libere 2 che chiuderanno l’attività pomeridiana. Le Prove libere del GP d’Italia verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. GP Italia – Venerdì 4 settembre (diretta SKY SPORT UNO e ... Leggi su sportface

