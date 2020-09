Protestano alcuni migranti ricoverati per Covid a Foggia, vogliono tornare a lavoro (Di giovedì 3 settembre 2020) BARI – Una protesta con lancio di oggetti da una delle finestre del reparto post acuzie Covid dell’ospedale D’Avanzo di Foggia e’ stata inscenata da 14 migranti ricoverati perche’ positivi al coronavirus e che chiedevano di essere dimessi per poter ritornare al lavoro nei campi. I migranti sono asintomatici e sono cittadini di Guinea, Gambia e Nigeria. Tre i facinorosi calmati dagli agenti di polizia. Sono intervenuti anche mediatori culturali e il personale medico. Oggi quattro potrebbero essere dimessi. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Protestano alcuni migranti ricoverati per Covid a Foggia, vogliono tornare a lavoro Musumeci: “Fuori le navi delle ong dalla Sicilia”. E Conte promette più rimpatri Parlamentari della Lega davanti a Palazzo Chigi: “Stop all’invasione di migranti” Sea Watch 4 a Palermo, terminato il trasbordo dei 353 migranti su nave Allegra VIDEO | Migranti, Musumeci oggi da Conte: “Le condizioni dell’hotspot di Lampedusa sono disumane” Migranti, Aodi (Medici stranieri): “Gli irregolari con Covid-19 sono solo l’1,5%” Leggi su dire

