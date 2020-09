Pacchi a casa in 30 minuti coi droni: la rivoluzione di Amazon (Di giovedì 3 settembre 2020) Cosa pensereste se i Pacchi di Amazon vi venissero consegnati attraverso dei droni? Si tratterebbe di uno strano caso di postini volanti, che si apprestano realmente a sorvolare il cielo per recapitare al destinatario la merce ordinata sull’e-commerce di Jeff Bezos. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, possiamo anche fare a meno del condizionale visto che la notizia ormai è ufficiale: la società ha ricevuto il benestare della Federal Aviation Administration (Faa, l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti americano avente il compito di regolare e controllare ogni aspetto dell’aviazione civile) per la consegna dei propri articoli attraverso alcuni droni particolari, che assicureranno il recapito dei beni nel giro di circa 30 minuti dall’effettuazione ... Leggi su optimagazine

