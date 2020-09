Operaio 22enne morto nel Cuneese durante l’ispezione di un silos pieno di mangime, grave il fratello. “Svenuti e caduti per le esalazioni” (Di giovedì 3 settembre 2020) Davide Gennaro, 22 anni, è morto questa mattina nell’azienda agricola di famiglia a Cavallermaggiore (Cuneo). È caduto nel silos che stava controllando dopo essere svenuto a causa delle esalazioni, secondo una prima ricostruzione. In gravissime condizioni il fratello Francesco Gennaro di 25 anni, finito anche lui nel silos dopo aver perso i sensi. Ora è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Savigliano. Prima di essere trasferito in elisoccorso in ospedale, il giovane è stato a lungo rianimato sul posto dai sanitari del 118. A trascinarli fuori dal silos è stato il padre, titolare dell’azienda, che ha dato l’allarme. L’incidente sul lavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano

