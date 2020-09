“Non serve sapere l’italiano per fare il medico in Alto Adige”: in Senato la Svp strappa il primo sì alla sua norma dalla maggioranza (Di giovedì 3 settembre 2020) Basta sapere il tedesco per iscriversi all’albo dei medici ed esercitare la professione in Provincia di Bolzano: la Südtiroler Volkspartei è riuscita a ottenere il primo sì a una norma cruciale per il consenso locale del partito di governo in Alto Adige. Il provvedimento infatti è contenuto in un emendamento al decreto Semplificazioni, presentato dalla senatrice Svp e presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger: la norma ha già ottenuto il via libera in Commissione, grazie ai voti della maggioranza. Ora manca solo il suo inserimento nel maxi-emendamento che sarà votato in Aula a Palazzo Madama insieme al decreto, su cui il governo si prepara a mettere la fiducia. Al Senato i voti dei tre ... Leggi su ilfattoquotidiano

