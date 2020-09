“Non possiamo…”. Pierluigi Diaco rompe il silenzio e fa l’annuncio che gela i telespettatori (Di giovedì 3 settembre 2020) Pierluigi Diaco, ancora novità per Io e Te, il programma Rai andato incontro, come tanti, a una sospensione in seguito all’emergenza sanitaria. La notizia viene diffusa da Il Fatto Quotidiano, che informa di una momentanea sostituzione con La Vita in Diretta Estate. Marcello Masi e Andrea Delogu prolungheranno gli appuntamenti per il pubblico italiano. L’uomo ha rilasciato alcune sue considerazioni in un’intervista, nella quale ha spiegato tutto ciò che era successo nei giorni scorsi. È stato Pierluigi Diaco a informare su Il Corriere della Sera che: “C’è una collega che è risultata positiva al tampone. Stiamo quindi procedendo all’applicazione del protocollo Rai previsto in questi casi. Capiremo nelle prossime ore nei prossimi giorni se riusciremo ... Leggi su caffeinamagazine

luigidimaio : Non possiamo fermarci un attimo, perché dopo questa pandemia ci sono risposte da dare a cittadini e imprese. Rispos… - GassmanGassmann : Tornano ad aumentare i pazienti ricoverati per covid in terapia intensiva. Dobbiamo tutti continuare a vivere,lavor… - TNannicini : Lavoro, lavoro, lavoro. Sul welfare non possiamo più navigare a vista, serve un salario di formazione e una rivoluz… - luca_p74 : RT @anccarsoliaq1: “Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi; non p… - alexa5313 : RT @alfredoferrante: Sono convinto anche io, come @BentivogliMarco, che il cambiamento sia irreversibile. Occorre vedere quali e quante sar… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non possiamo…”