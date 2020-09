No, sulla maglietta del Benevento regalata a Salvini non c’è stampato il numero 71 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il 29 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto del leader della Lega Matteo Salvini con in mano una maglietta c della squadra di calcio del Benevento con stampato sopra il cognome dell’ex ministro dell’Interno e il numero 71. La foto è accompagnata da questo testo: «A Benevento gli hanno regalato la maglia di calcio numero 71, al sud in particolare, sanno che nella smorfia napoletana il 71 è l’ “omme merda”.. e lui ride». Questa notizia è falsa, l’immagine oggetto della nostra analisi è stata modificata. Post pubblicato su Facebook il 29 agosto 2020 – Immagine modificata In realtà, sulla maglietta donata lo scorso 25 ... Leggi su facta.news

LemmeVincenzo : #Salvini #Borgonzoni come'era quella scritta sulla Maglietta Giù le Mani da #Bibbiano , mi sa che dovevi: scrivere… - Ladyoscar721 : RT @Nerella27599185: Questa foto la stamperò sulla mia maglietta è strepitosa ?? #CanYaman #ÖzgürAtasoy - Nerella27599185 : Questa foto la stamperò sulla mia maglietta è strepitosa ?? #CanYaman #ÖzgürAtasoy - argentaeheart : RT @letterstomoonie: e si disegna un albero sulla maglietta perché ?? significa albero in coreano e namu anche uno dei suoi nomignoli e dic… - MAPOFJUNGHOSEOK : RT @letterstomoonie: e si disegna un albero sulla maglietta perché ?? significa albero in coreano e namu anche uno dei suoi nomignoli e dic… -

Ultime Notizie dalla rete : sulla maglietta Milano, edicolante si rifiuta di servire cliente con la maglietta Odio Napoli Il Messaggero Il Messaggero – Oggi presentazione della maglia Champions. Pavanello: “Non tralasciamo identità club”

Secondo Il Messaggero, oggi ad Auronzo verrà svelata la nuova maglia della Champions. Un abito da sera da indossare per le grandi occasioni. La maglia per le gare della prossima Champions League sarà ...

E Biraghi sia…Pro e contro della permanenza dell’esterno alla Fiorentina. Roma permettendo

Biraghi rientra alla Fiorentina dopo l’annata trascorsa all’Inter. Nuovo contratto e maglia da titolare, Roma permettendo. Pro e contro di questa scelta Cristiano Biraghi con grandissima probabilità r ...

Secondo Il Messaggero, oggi ad Auronzo verrà svelata la nuova maglia della Champions. Un abito da sera da indossare per le grandi occasioni. La maglia per le gare della prossima Champions League sarà ...Biraghi rientra alla Fiorentina dopo l’annata trascorsa all’Inter. Nuovo contratto e maglia da titolare, Roma permettendo. Pro e contro di questa scelta Cristiano Biraghi con grandissima probabilità r ...