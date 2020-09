L'Italia nella lista nera: quarantena in Norvegia (Di giovedì 3 settembre 2020) Federico Garau La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri di Oslo, che ha sconsigliato ai suoi cittadini di effettuare viaggi non necessari verso la nostra Penisola L'Italia finisce nella lista rossa delle nazioni tenute sotto particolare controllo dalla Norvegia, che consiglia ai propri cittadini di non effettuare viaggi verso il Belpaese a meno che non si tratti di situazioni di eccezionale necessità. La recente impennata di casi di positività al Coronavirus registrata nella Penisola (1397 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, a fronte comunque di ben oltre 92mila tamponi effettuati) ha spinto il paese scandinavo a tirare su le barricate. La comunicazione delle variazioni relative agli spostamenti internazionali è stata effettuata tramite un ... Leggi su ilgiornale

Mov5Stelle : Al #VotaSì Day, il 12 settembre, saremo nelle piazze di tutta Italia pronti a dare tutte le informazioni e togliere… - marattin : Sul fisco no ad aggiustamenti marginali. Serve una riforma radicale, a mezzo secolo dall’ultima. E capace di romper… - SkySport : JULIO CESAR compie 41 anni. Auguri! ? «La parata più importante? Su Messi nella semifinale di Champions 2010. Ogni… - witnessfran_bot : RT @KP_spaghetti: STREAM SMILE ITALIA Lo sapevi che Groundhog Day, citato in Smile, é un film la cui trama tratta un tema molto ricorrente… - spotifyxamiciof : Singoli dei concorrenti nella Top 200 Italia (03/09) #5 Mediterranea 306,593 (=) #8 Karaoke 250,321 (=) #11 Spigol… -