L’incredibile gaffe del leghista Borghi: “Da cosa deve guarire un asintomatico?” (Di giovedì 3 settembre 2020) Lui si chiama Claudio Borghi Aquilani, è deputato della Repubblica ed è uno dei più noti esponenti della Lega. Specialmente in campo economico, i suoi suggerimenti – benché talvolta discussi – sono sempre stati accolti con attenzione e rispetto dal partito di Matteo Salvini. Seppure eletto in Toscana, Borghi è milanese, nonché consigliere comunale a Como. Da lombardo, oltre che da rappresentante del popolo, dovrebbe quindi conoscere bene la problematica del Covid-19, che proprio nella sua regione sta causando danni decisamente gravi alla salute delle persone e della principale economia del Paese. Quella che, appunto, rappresenta il suo cavallo di battaglia. Sul suo profilo Twitter l’onorevole Claudio Borghi Aquilani indica tre comportamenti dai quali astenersi per non essere ... Leggi su tpi

