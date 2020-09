Le bugie di Bonafede hanno le gambe corte: oltre cento boss scarcerati sono rimasti fuori (Di giovedì 3 settembre 2020) “A quattro mesi dalla fine del lockdown sono 112 su 223 gli uomini dei clan rimasti ai domiciliari per il rischio contagio, nonostante il decreto Bonafede che doveva riportarli in cella”. Così il quotidiano Repubblica, documentando i fatti con gli aridi numeri. Bonafede sconfessato dai numeri Vi ricordate il ministro della Giustizia che cercava prima di minimizzare, poi di smentire? Il candido Bonafede asseriva che le scarcerazioni di ferragosto dei boss mafiosi dipendevano da un dirigente sbadato. Poi ha garantito che il suo decreto avrebbe risolto il caso. Voleva convincere gli italiani che era solo una tempesta in un bicchiere d’acqua. La tempesta, invece, si è rivelata uno Tsunami. E, in un Paese civile, oggi il ministro della Giustizia darebbe ... Leggi su secoloditalia

