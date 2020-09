La scuola e i suoi bisogni (Di giovedì 3 settembre 2020) di Vincenzo Olita* Aule, banchi monoposto, mascherine, gel, infermieri, supplenti, trasporti, medici, docenti da assumere, tamponi e potremmo continuare, ma anche se sciogliessimo tutti questi nodi avremmo un sistema d’istruzione accettabile? Crediamo di no. Al di là del patriottismo nazionalista, che impone di valutare i nostri ragazzi (mielosa espressione per definire gli studenti) e la nostra scuola tra i migliori al mondo, ragioniamo sulla sua decadenza che non è conseguenza della pandemia ma frutto di un processo che viene da lontano. Dal dopoguerra tante le riforme, gli aggiustamenti, le sperimentazioni, da Luigi Gui alla Moratti, dalla Gelmini a Luigi Berlinguer, l’unico ad aver indicato corpose e sensate linee guida di rinnovamento come l’autonomia degli istituti e la valutazione dei docenti, senza successo, il moloch ... Leggi su ildenaro

