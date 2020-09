La Nobel Maguire: 'Israele non restituisce i corpi dei palestinesi? Disumano' (Di giovedì 3 settembre 2020) Ad affermarlo in esclusiva a Globalist è Mairead Corrigan Maguire, Premio Nobel per la Pace 1976. Nata a Belfast da famiglia cattolica, Maguire, decise di dedicarsi alla pace nel suo paese dopo che i ... Leggi su globalist

Satryland59 : RT @globalistIT: - Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Nobel Maguire

Globalist.it

“Quando non si ha pietà neanche dei morti, quando come monito si decide di non restituire i loro corpi alle famiglie, allora vuol dire che a morire in Terrasanta è l’umanità”. Ad affermarlo in esclusi ...Israele spegne l’interruttore in quella prigione isolata dal mondo chiamata Gaza. Martedì è stata chiusa l’unica centrale elettrica della Striscia di Gaza, lasciando i circa due milioni di residenti c ...