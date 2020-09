Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning in un nuovo gameplay trailer dedicato alla stregoneria (Di giovedì 3 settembre 2020) Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Kaiko hanno pubblicato un nuovo trailer di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, intitolato "Choose Your Destiny: Sorcery", focalizzato sulla stregoneria.Ecco una panoramica del trailer, tramite THQ Nordic:"Alcuni si affidano al potere del freddo acciaio nelle loro mani, altri alla furtività e alle trappole. Ma c'è una terza via, coloro che scelgono la via della stregoneria e ripongono la loro fiducia nei poteri arcani degli elementi. Che tu brandisca un bastone o uno scettro, le tue capacità offensive sono impressionanti. Lascia che fuoco, fulmini o ghiaccio piovano sui tuoi nemici, mentre tu rimani fuori dalla loro portata. Puoi anche usare le tue ... Leggi su eurogamer

