Il veleno delle api contro il cancro al seno (Di giovedì 3 settembre 2020) Dall’Australia la conferma che il veleno delle api distrugge le cellule tumorali del seno. La melittina, il componente proteico principale del veleno delle api, attacca le cellule tumorali danneggiando solo minimamente quelle sane. Mentre si era già a conoscenza delle capacità antitumorali del veleno contro altri tipi di tumore, come il melanoma, la sua azione … Leggi su periodicodaily

SkyTG24 : Tumore al seno, il veleno delle api apre la strada a nuove terapie - fanpage : Il veleno delle api distrugge le cellule del cancro al seno aggressivo: speranze per terapia