I sindacati non si fermano, il 26/9 protesta nazionale sulla scuola (Di giovedì 3 settembre 2020) I sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams prenderanno parte alla manifestazione indetta dal Comitato “Priorità alla scuola” che si terrà sabato 26 settembre a Roma, “per riaffermare il ruolo centrale e prioritario della scuola e della conoscenza come condizione di crescita del Paese e per denunciare ritardi e incertezze che accompagnano l’avvio dell’anno scolastico, rischiando di comprometterne la riapertura in presenza e in sicurezza, obiettivo principale dell’azione sindacale condotta nella prolungata fase di emergenza”.Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Bari, spiega che ”è il momento non solo di riaprire le scuole alla svelta ma anche di fare una ... Leggi su huffingtonpost

