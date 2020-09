I banchi nuovi non ci sono. Una scuola di Roma sega in due quelli vecchi (Di giovedì 3 settembre 2020) I banchi singoli non ci sono? Non c’è problema, basta tagliare in due quelli già esistenti. A ricorrere alla creativa soluzione è stato l’istituto comprensivo Elisa Scala, a Finocchio, nella periferia di Roma. Una scelta economica ed ecologica: “Un banco monoposto sarebbe dovuto costare almeno 35 euro, ma per modificare i nostri ne abbiamo spesi solo 34, evitando inoltre allo Stato gli oneri di smaltimento”, commenta al Corriere della Sera il docente Roberto Roccatelli, promotore dell’iniziativa. “Perché non ci ha pensato nessuno prima? Il VI Municipio ha convocato le scuole per organizzare la riapertura in sicurezza. Eravamo gli ultimi e sapevamo che non avremmo potuto chiedere troppo. Tra le maggiori preoccupazioni del nostro dirigente ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : I banchi nuovi non ci sono. Una scuola di Roma sega in due quelli vecchi - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - Adnkronos : #Scuola, gli ortopedici: 'Nuovi banchi inadeguati, salute a rischio' - Raffaella017 : COMUNICO UFFICIALMENTE CHE SONO SOLA in questa valle di banchi, di rotelle, di mascherine e plastica così cara a qu… - nuvolar97330681 : RT @CesareSacchetti: Questi sono i nuovi banchi in una scuola di Milano. Non c'è nemmeno un vano per riporre i libri. I bambini cresceranno… -