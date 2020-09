Highlights Berrettini-Humbert 6-4 6-4 7-6, Us Open 2020 (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli Highlights dell’incontro tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert, secondo turno degli Us Open 2020. A Flushing Meadows il romano numero 8 del mondo ha superato il francese con il punteggio di 6-4 6-4 7-6(6) dopo poco più di due ore di gioco. Una prestazione molto solida di Berrettini, che ha concesso le briciole al suo avversario grazie ad un servizio davvero efficace. Unico piccolo rischio nel terzo set, ma il tiebreak ha sorriso all’azzurro che ora se la vedrà con Ruud per un posto negli ottavi. LA CRONACA DEL MATCH IL TABELLONE MASCHILE Leggi su sportface

Direttaofficial : #USOpen ?????? #Berrettini batte Soeda e accede al secondo turno degli Us Open. Vi siete persi l'incontro? Qui gli h… - oktennis : US Open: ottimo esordio per Berrettini, gli highlights della vittoria contro Soeda - OA_Sport : VIDEO US Open 2020, Matteo #Berrettini batte agevolmente #Soeda: highlights e sintesi della partita #USOpen… - sportface2016 : #Tennis #USOpen, gli highlights della vittoria di #Berrettini su #Soeda -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Berrettini VIDEO Berrettini-Humbert, highlights e sintesi US Open: l'azzurro vince in tre set e vola al terzo turno OA Sport US Open 2020, Matteo Berrettini: “Felice del mio gioco. Durante il lockdown ho capito la mia dimensione”

Matteo Berrettini ha sconfitto il francese Ugo Humbert in tre set e si è così qualificato al terzo turno degli US Open 2020. L’azzurro, numero 8 al mondo, se la dovrà vedere col norvegese Casper Ruud ...

US Open: ottimo esordio per Berrettini, gli highlights della vittoria contro Soeda

Serena Williams da record, la vittoria su Ahn è la numero 102 agli US Open 2 Settembre 2020 US Open: Murray, il cuore oltre l’ostacolo. Gli highlights della rimonta contro Nishioka 2 Settembre 2020 US ...

Matteo Berrettini ha sconfitto il francese Ugo Humbert in tre set e si è così qualificato al terzo turno degli US Open 2020. L’azzurro, numero 8 al mondo, se la dovrà vedere col norvegese Casper Ruud ...Serena Williams da record, la vittoria su Ahn è la numero 102 agli US Open 2 Settembre 2020 US Open: Murray, il cuore oltre l’ostacolo. Gli highlights della rimonta contro Nishioka 2 Settembre 2020 US ...