Guida TV: programmi di stasera, giovedì 3 settembre 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 3.9.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Chi vincerà la Partita del Cuore? Calcio RAI2 Tutto per la mia famiglia Film RAI3 Hudson e Rex Serie TV RETE4 Come un uragano Film CANALE5 Zelig Show ITALIA1 UEFA Nation League: Germania-Spagna Calcio LA7 In Onda Attualità REALTIME Vite al limite Docureality CIELO Piranha 3DD Film TV8 Io prima di te Film NOVE Corpi da reato Film Guida TV: programmi di stasera, giovedì 3 settembre 2020 first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv

