Francesca De André passato difficile | Il fascino di nonno Fabrizio (Di giovedì 3 settembre 2020) Francesca De André non è una qualunque. Classe 1990 e temperamento esplosivo, la giovane ha un cognome importante a precederla. Francesca, infatti, è figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio De André, il grande cantautore prematuramente scomparso, che è rimasto nella memoria di tutti. In una lunga intervista a cuore aperto al settimanale Diva e Donna, Francesca De André ha raccontato molti dettagli del suo passato difficile. La giovane figlia di Cristiano si è fatta conoscere sul piccolo schermo proprio per i rapporti burrascosi con la famiglia di origine, in primo luogo con i genitori. Francesca De André si è raccontata più volte nel salotto Tv di Barbara D’Urso, ma anche al Grande ... Leggi su giornal

