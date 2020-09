Diplomati in pista, 150 ingressi gratis per l’International GT Open a Monza (Di giovedì 3 settembre 2020) Anche quest’anno, per la terza volta, Regione Lombardia premia il merito scolastico con ‘Diplomati in pista’ e mette a disposizione dei neoDiplomati lombardi 150 ingressi per assistere all’International GT Open Monza 2020 in programma il 25, 26 e 27 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza. “Un segno di attenzione – ha detto l’assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia – dopo un periodo difficile, che vuole essere anche un incentivo a sentirsi coinvolti finalmente nell’apertura al pubblico della struttura monzese, assistendo a un evento sportivo di livello internazionale. Questo è un premio che abbiamo fortemente voluto mettere a disposizione dei neo-Diplomati e, per chi ... Leggi su laprimapagina

Anche quest’anno, per la terza volta, Regione Lombardia premia il merito scolastico con ‘Diplomati in pista’ e mette a disposizione dei neodiplomati lombardi 150 ingressi per assistere all’Internation ...

