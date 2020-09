Cosa c’entra la mascherina con la storia del prete che muore mentre dice l’omelia (Di giovedì 3 settembre 2020) Alcuni media italiani stanno riportando la notizia di un prete “con la mascherina” che muore improvvisamente mentre sta parlando in chiesa. Il sacerdote si chiamava Padre Jude, e faceva parte della diocesi di Deido nella città di Douala. La notizia della morte del prete è stata riportata dal Daily Mail che è la fonte citata ad esempio dal Messaggero che titola così: Il titolo è molto simile a quello della fonte originale: Il Dailymail ha pubblicato a sua volta il video di Padre Jude che si accascia al suolo, twittato il 30 agosto da Chidi Odinkalu, ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria: #LifeIsShort Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon’s commercial capital, ... Leggi su nextquotidiano

