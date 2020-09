Como, dalla Svizzera con 20 borse di lusso non dichiarate: scatta il sequestro (Di giovedì 3 settembre 2020) Ronago, Como,, 3 settembre 2020 - Venti borse di lusso sono state sequestrate dalla Guardia di finanza , nell'ambito dei quotidiani controlli doganali eseguiti al valico italo-svizzero dei Mulini , ... Leggi su ilgiorno

StreetNews24 : Era a 125 metri di profondità e distante dalla riva, probabilmente trascinata dalla corrente … - arcadiaMMXV : Povera bambina e poveri genitori.. Il lago è bastardo, non perdona niente.. - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Dodicenne scomparsa nel lago di #Como, trovato il corpo: trascinata via dalla corrente - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Dodicenne scomparsa nel lago di #Como, trovato il corpo: trascinata via dalla corrente - RassegnaZampa : Dodicenne scomparsa nel lago di #Como, trovato il corpo: trascinata via dalla corrente -

Ultime Notizie dalla rete : Como dalla Como, dalla Svizzera con 20 borse di lusso non dichiarate: scatta il sequestro IL GIORNO Lago Ceresio, la meta ideale per chi ama la bici e il trekking

Conosciuto anche come Lago di Lugano, offre una serie di percorsi tra paesaggi mozzafiato, con puntate sul lago di Como e il Maggiore Acque color smeraldo, tanti chilometri di piste ciclabili, le mont ...

Contrabbando, sequestrate 20 borse griffate a valico Svizzera

Contrabbandava dalla Svizzera 20 borse di Yves Saint Laurent del valore commerciale stimato in circa 20mila euro, ma i finanzieri lo hanno fermato al valico italo-svizzero di Mulini, nel Comasco, e lo ...

Conosciuto anche come Lago di Lugano, offre una serie di percorsi tra paesaggi mozzafiato, con puntate sul lago di Como e il Maggiore Acque color smeraldo, tanti chilometri di piste ciclabili, le mont ...Contrabbandava dalla Svizzera 20 borse di Yves Saint Laurent del valore commerciale stimato in circa 20mila euro, ma i finanzieri lo hanno fermato al valico italo-svizzero di Mulini, nel Comasco, e lo ...