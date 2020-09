Cavallermaggiore, tragedia sul lavoro per due fratelli: uno è morto (Di giovedì 3 settembre 2020) Incidente sul lavoro che si trasforma in tragedia a Cavallermaggiore, dove due fratelli precipitano in un silos: uno è morto, l’altro è in gravi condizioni Cavallermaggiore sconvolta dalla tragedia consumatasi questa mattina. Nella cittadina in provincia di Cuneo due fratelli di 22 e 25 anni mentre erano a lavoro in un’azienda agricola, sono caduti all’interno di un silos alto circa 40 metri. Uno dei due fratelli, quello minore, purtroppo non ce l’ha fatta ed ha perso la vita. L’altro invece è stato trasportato all’ospedale di Savigliano e sarebbe al momento in gravi condizioni. Intervenuti sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed il 118, che con un ... Leggi su bloglive

