Berlusconi positivo al Covid: Briatore chiarisce sul contagio (Di giovedì 3 settembre 2020) La notizia della positività di Silvio Berlusconi al Coronavirus, dopo quella dei due tamponi negativi che l’ha preceduta di pochi giorni, si abbatte come un uragano sulle cronache del focolaio di contagi in Costa Smeralda. Cronache che hanno visto in testa il nome di Flavio Briatore, anch’egli positivo ma sicuro di non averlo contagiato durante il loro incontro in Sardegna. La livida replica ai sospetti arriva nel corso di una intervista telefonica a La Stampa. Flavio Briatore non ci sta: “Non ho contagiato io Berlusconi” Raggiunto al telefono dai microfoni de La Stampa, durante il suo isolamento milanese a casa di Daniela Santanché, Flavio Briatore rompe il silenzio sulla notizia che anche Silvio Berlusconi ha contratto il ... Leggi su thesocialpost

