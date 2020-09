“Bartomeu faccia come Ferlaino con Maradona. Costringa Messi a restare” (Di giovedì 3 settembre 2020) Che stia finendo malissimo è ormai cronaca, ma che che Messi lasci davvero – persino gratis – il Barcellona, questo è tutto da vedere. Tanto che in Spagna cominciano a ragionare sull’ipotesi della prigione dorata: costringere Messi a restare nonostante il suo volere. E azzardano un paragone: La guerra tra Bartomeu e Messi finirà come quella tra Diego Armando Maradona e Ferlaino? Il Mundo Deportivo titola proprio così: Maradona-Ferlaino, Messi-Bartomeu, ¿mismo final? Il quotidiano catalano ricorda che a Coppa Uefa ancora calda, Ferlaino riferì che Maradona voleva andare via. “Ma Diego aveva un contratto valido e Ferlaino ... Leggi su ilnapolista

napolista : “Bartomeu faccia come Ferlaino con Maradona. Costringa Messi a restare” Il Mundo Deportivo associa le due situazio… - gxallavichx : Ha appoggiato, come solo un vero capitano sa fare, il suo culo sulla faccia di Bartomeu e quell'altro e gli ha dett… - sportli26181512 : 'Messi e Barcellona, nessuna intesa nell'incontro con Bartomeu': Secondo Mundo Deportivo restano opposte le posizio… - adriseu : Confermato l'arrivo di Jorge Messi in Spagna, oggi sbarca a Barcellona. Domani l'atteso faccia a faccia con Bartome… - dayfootball1981 : @thegamerwp Puó essere ma sembra che Bartomeu NON voglia trattare con i petro-dollari e non ama per niente la Premi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Bartomeu faccia