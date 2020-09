3 settembre 1989: il tragico incidente di Gaetano Scirea, uomo elegante e libero formidabile (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono passati 31 anni dalla tragica scomparsa in un incidente d’auto di Gaetano Scirea, libero, campione del Mondo con la nazionale e d’Europa con la Juventus. Gaetano Scirea incarnava perfettamente questo ruolo, ormai scomparso. Nato il 25 maggio del 1953, esordì in Serie A con la maglia dell’Atalanta. La pagina più importante della sua carriera fu quella con la Juventus. In maglia bianconera rimase 14 stagioni e collezionò 552 presenze. Con la Juve vinse in totale 7 campionati nazionali, 2 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Un uomo straordinario, che il fato ci tolse troppo presto. Un incidente, quello in cui ... Leggi su calcioweb.eu

