VIDEO| Da 6 anni in su il 10% dei bambini soffre d’asma. Arriva guida su i casi gravi (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – “L’asma è una malattia molto comune, ne soffre il 25% dei bambini in età prescolare e circa il 10% dei piccoli dai 6 anni in su. Di questi, solo il 5% ha un’asma di difficile gestione, perché nonostante i trattamenti standard il bambino continua a stare male. È un sotto gruppo di minori che necessita di un approccio che veda lavorare insieme al pediatra di famiglia anche lo specialista”. Leggi su dire

L'ammazzavampiri più famosa della TV torna per un rewatch: tutte e 7 le stagioni di Buffy sono ora disponibili su Prime Video. A vent’anni dalla prima puntata mandata in onda in Italia – a 23 anni dal ...

Jacob Blake paralizzato e ammanettato in ospedale: "Perché mi hanno sparato così tante volte?" Nonostante sia paralizzato alle gambe Jacob Blake rimane ammanettato al letto d’ospedale dove è ricoverat ...

