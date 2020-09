Valenzano: agente positivo a test corona virus, chiuso il comando della polizia locale Per la sanificazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un agente di polizia locale di Valenzano è risultato positivo al test corona virus. L’uomo è asintomatico. Scattata la procedura di sicurrzza, è stato anche chiuso, in bia provvisoria, il comando della polizia municipale per la sanificazione. Vengono inoltre tracciati i contatti recenti dell’agente. L'articolo Valenzano: agente positivo a test corona virus, chiuso il comando della polizia locale <small class="subtitle">Per la ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Valenzano (#Bari): agente positivo a test corona virus, chiuso il comando della polizia locale - rep_bari : Coronavirus, agente di polizia municipale positivo a Valenzano: chiuso il comando [aggiornamento delle 09:50] -

Ultime Notizie dalla rete : Valenzano agente Valenzano: agente positivo a test corona virus, chiuso il comando della polizia locale Noi Notizie Coronavirus, agente di polizia municipale positivo a Valenzano: chiuso il comando

Un agente di polizia municipale in servizio nel comando di Valenzano (Bari) è risultato positivo al coronavirus e a scopo precauzionale per oggi la sede resterà chiusa. Lo comunica il sindaco della ci ...

Un agente di polizia municipale in servizio nel comando di Valenzano (Bari) è risultato positivo al coronavirus e a scopo precauzionale per oggi la sede resterà chiusa. Lo comunica il sindaco della ci ...