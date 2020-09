Suarez Juve: c’è l’accordo sull’ingaggio ma l’attaccante vuole la buonuscita dal Barça (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luis Suarez avrebbe trovato l’accordo sull’ingaggio con la Juve: prima però dovrà liberarsi dal Barcellona. I dettagli La Gazzetta dello Sport questa mattina dà Luis Suarez molto vicino alla Juventus, parlando addirittura di accordo già trovato. Spuntano le cifre: un triennale da circa 10 milioni a stagione, circa quindi al lordo per la tassazione italiana. Gli stessi che la Juve dovrebbe dare a Dzeko, che però a differenza dell’uruguagio non arriverebbe gratis. Prima però il Pistolero deve rescindere col Barcellona e trovare soprattutto l’intesa per la buonuscita (visti i rapporti logori potrebbe non essere semplice). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - La Juve in queste ore è andata molto avanti per Suarez, raggiungendo un principio di accordo… - SkySport : Juve-Suarez, contatti continui: l'intesa è vicina. Le news di calciomercato - AlfredoPedulla : Dall’#Argentina: #Higuain, accordo con l’#InterMiami. Ora la #Juve può affondare, anche su #Suarez aspettando ultime decisioni su #Dzeko - Elvin_JFC : RT @forumJuventus: GdS: 'Suarez, clamorosa svolta: l’uruguaiano a un passo dalla Juve, accordo trovato sull’ingaggio, ora deve liberarsi da… - DIEGOMARTINSAS1 : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport ?? ?? #Juve, #Suarez gratis ?? #Totti chiama #Friedkin ?? #BrahimDiaz da #Pioli. #Conte sogna solo… -