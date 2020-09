Serie A, tutte le date del calendario 2020-21 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il campionato di Serie A inizierà il 19 settembre per finire il 23 maggio. La Lega ha ufficializzato le date sui suoi canali social. Inter e Atalanta non inizieranno con tutte le altre squadre ma in ritardo, per via degli impegni di Europa League e Champions che le hanno viste in campo fino ad agosto inoltrato. 1° giornata – 20 settembre, 31 gennaio BENEVENTO-INTER FIORENTINA-TORINO GENOA-CROTONE JUVENTUS-SAMPDORIA LAZIO-ATALANTA MILAN-BOLOGNAPARMA-NAPOLI SASSUOLO-CAGLIARI UDINESE-SPEZIA VERONA-ROMA 2° giornata – 27 settembre, 7 febbraio BOLOGNA-PARMA CAGLIARI-LAZIO CROTONE-MILAN INTER-FIORENTINANAPOLI-GENOA ROMA-JUVENTUS SAMPDORIA-BENEVENTO SPEZIA-SASSUOLO TORINO-ATALANTA VERONA-UDINESE 4° giornata – 18 ottobre, 21 ... Leggi su ilnapolista

Finito il sorteggio per il nuovo calendario della Serie A 2020-2021. Ecco tutte le partite del Milan dalla 1^ alla 38^ giornata. La nuova Serie A è nata! Poco fa infatti è terminato il sorteggio del ...

