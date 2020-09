Scuole, Cuofano chiede al Miur moduli aggiuntivi per creare nuove classi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In attesa della data ufficiale della prima campanella, prosegue stamane con la scuola Fresa Pascoli il Piano Generale di Manutenzione disposto dal sindaco in tutti gli istituti della città. Le attività, iniziate dalla scorsa settimana, riguardano la cura degli spazi verdi e la verifica manutentiva nelle Scuole di Nocera Superiore: uno dei Comuni che ha investito più risorse in edilizia scolastica nell’ultimo quinquennio con interventi di riqualificazione, sistemazione ed adeguamento sismico. Intanto il primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano, ritorna, a distanza di qualche giorno dalla sua prima sortita pubblica, sul dibattito apertura-sì/apertura-no per il 14 settembre. «Nelle more di quella che sarà la decisione adottata a livello regionale – spiega – ... Leggi su anteprima24

laRedazioneEU : Nocera Superiore: scuole, si prepara la riapertura. Cuofano: “Dubbi sul 14 settembre” -